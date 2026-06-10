CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki Süheyl Batum Kararını Hatırlattı: Bu Hüküm TBMM Üyelerine Uygulanamaz

(ANKARA) - CHP'de dokuz milletvekilinin disipline sevki, mahkemenin 2015 yılında dönemin Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum için verdiği kararı hatırlattı. 2014'te CHP'den ihraç edilen Batum'un açtığı davada, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, ihraç kararını iptal etmişti. CHP Tüzüğü'nün ilgili maddelerine göre, Merkez Yönetim Kurulu'nun ancak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebileceği vurgulanan gerekçede, "Normal parti üyeleri hakkında düzenlenen madde, TBMM üyeleri hakkında uygulanamaz" tespiti yapılmıştı.

CHP'de dokuz milletvekilinin disipline sevki, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 5 Kasım 2014 tarihli toplantısında alınan kararla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, 10 Aralık 2014 tarihli YDK toplantısında partiden ihraç edilen dönemin Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un ihraç kararına karşı açtığı davada verilen iptal kararını yeniden gündeme getirdi.

Batum, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 5 Kasım 2014 tarihli toplantısında alınan kararla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş, 10 Aralık 2014'te partiden ihraç edilmişti. İhraç kararı 26 Aralık 2014'te kendisine ulaşan Batum, kararın iptaline karar verilmesi istemiyle Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davacının davayı, "süresinde ve parti içi itiraz yollarını tüketildikten sonra" açtığına karar veren Mahkeme, ihraç kararını iptal etti.

Mahkemenin gerekçesinde, Batum'un milletvekili olduğu vurgulanarak, CHP Tüzüğü'ne göre, TBMM üyelerinin, "Parti Meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği", bir başka maddede de "grup disiplini ile ilgili eylemlerinden doğan parti suçları için Grup Yönetim Kurulu'nun istemine üzerine grup disiplin kuruluna sevk edileceğinin belirtildiği" hatırlatıldı.

"PARTİ MECLİSİ'NİN VEYA GRUP YÖNETİM KURULUNUN İSTEMİ ÜZERİNE DİSİPLİNE SEVK GEREKİRDİ"

Davacı Süheyl Batum'un, TBMM üyesi olduğu, normal bir partili üye olmadığına işaret edilen gerekçede, "Bu nedenle davacının, özel düzenleme şeklinde belirtilen Parti Meclisi'nin veya Grup Yönetim Kurulunun istemi üzerine disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekirdi" tespiti yapıldı.

Davacının, "Parti Tüzüğünün 68/E maddesine ve TBMM Grup İç Yönetmeliği'nin 78. maddesine göre Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği", CHP Tüzüğü'nün 68/E maddesinde, "ivedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının önlemli olarak görevden derhal uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebileceğinin" hüküm altına alındığı aktarıldı.

"NORMAL PARTİ ÜYELERİ HAKKINDA DÜZENLENEN MADDE TBMM ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAMAZ"

Gerekçede, Tüzüğün, 68/C maddesi ile 68/E maddesinin birbirini tamamladığı, maddelerin, "TBMM üyeleri dışındaki normal parti üyeleriyle ilgili uygulanacak disiplin işlemleriyle ilgili" olduğu vurgulanarak, "68/E maddesi ve 68/C maddesinde belirtilen öteki üye ve görevlilerin parti suçu oluşturan eylemleri hakkında ivedi durumlarda il yönetim kurulunun yetkilerini de kullanarak ancak Merkez Yönetim Kurulu bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir. Normal parti üyeleri hakkında düzenlenen bu madde TBMM üyeleri hakkında uygulanamaz. Bu konuda özel düzenleme bulunmaktadır" denildi.

CHP Grup İç Yönetmeliği, partinin grup çalışmaları ve grup disiplini ile ilgili yapılan bir düzenleme olup verilecek disiplin cezasının da ancak gruptan kesin çıkarma cezası olduğu, gruptan kesin çıkarmanın parti üyeliğinden de çıkarma anlamına gelmeyeceği tespitleri de yapılan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"İç Yönetmeliğin 83. maddesi gereğince de bu iç yönetmelikte açıklık bulunmayan ya da düzenlenmemiş olan konularda Siyasi Partiler Kanunu, TBMM İç Tüzüğü ve Parti Tüzüğünün uygulanacağı da değerlendirildiğinde davacının gerek disiplin kuruluna sevk işleminde parti tüzüğünün 68. maddesindeki özel düzenlemelere görev ve yetki yönünden aykırılık olması, gerekse de TBMM Grup İç Yönetmeliğine göre sevk uygun olsa bile Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu sevke göre yönetmelikte yer almayan bir ceza vermek suretiyle görev ve yetkisini aştığı kanaatine varıldığından toplanan deliller çerçevesinde Siyasi Partiler Kanununun 57.maddesi gereğince CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 10.12.2014 tarihli kesin çıkarma cezasının iptaline karar vermek gerekmiştir" denildi."

2014 tarihli CHP Tüzüğü 2018 yılında değiştirilmiş, mahkeme kararına konu edilen maddelerin içeriği ise aynen yeni tüzükte de yer almıştı.

Kaynak: ANKA