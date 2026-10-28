CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, Kuğulu Park’ta Hâkimiyet-i Milliye gazetesi ve Türk bayrağı dağıttı

Haber : Batuhan Dükel / Kamera: Recep Tunahan Güler

(ANKARA)- CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuğulu Park'ta stant açarak vatandaşlara Hakimiyet-i Milliye gazetesi ve Türk bayrağı dağıttı. CHP Çankaya İlçe Başkanı Halit Mete Oltulu, "Cumhuriyet geçmişten kalan bir hatıra değil, geleceğe yön veren mücadeledir" dedi.

CHP Çankaya İlçe Başkanı Halit Mete Oltulu ve ilçe örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuğulu Park'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte Hakimiyet-i Milliye gazetesi ve Türk bayrağı dağıtıldı. Oltulu ile etkinliğe destek veren Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Oltulu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 365 günün her gününü kazanılmış bir hak olarak görüyoruz. O yüzden de kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her anımızda, her saniyemizde yaşıyoruz" dedi. Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü dolayısıyla sahaya çıktıklarını belirten Oltulu, şunları söyledi:

"29 Ekim 1923 sıradan bir tarih değildir. Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, saltanatın yerini milli egemenliğin, kulluğun yerini yurttaşlığın aldığı bir tarihtir. Cumhuriyet bir onurdur, bir iradedir, bir devrimdir. Bağımsızlık mücadelesinin ta kendisi, halkın kendi iradesine sahip çıkma arzusunun tezahürüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bizlere yalnızca bir devlet değil; özgürlük, eşitlik, laiklik ve hukuk temelinde yükselen bir gelecek emanet etmiştir.

Cumhuriyet sahipsiz değildir. Bize düşen görev cumhuriyeti yalnızca anmak değil, onu demokrasiyle, adaletle, hukukla, eşitlikle yaşatmak ve fakatsız, amasız, çünküsüz her türlü otoriteye karşı da savunmaktır, korumaktır, kollamaktır. Unutmayalım, cumhuriyet geçmişten kalan bir hatıra değil, geleceğe yön veren mücadeledir. Bu bilinç ve kararlılıkla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız ve cumhuriyetimiz adına mücadele eden tüm şehitlerimizi, tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."

ÖZTÜRK YILMAZ: "CUMHURİYET MÜCADELEYLE AYAKTA KALACAK"

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da tesadüfen bölgeden geçerken etkinliği gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başkanımızı, kadın kolları başkanımızı ve diğer kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok güzel bir görüntü. Ben tesadüfen geçiyordum ve içim böyle havalandı. Sizi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki gelmişsiniz. Cumhuriyete sahip çıkan bir gelenek burada şu anda. Cumhuriyet'i kuran ve sahip çıkan gelenek burada. Dolayısıyla bu kardeşlerimin bu coşkusuna ben de ortak olmak istedim.

Ben şuna inanıyorum: Cumhuriyet, başkanın dediği gibi, mücadeleyle ayakta kalacak. Bu büyük bir mücadele. Şu anda zor zamanlar geçiriyor olabiliriz. Şu anda bölünmüş, parçalanmış olabiliriz. Şu anda farklı noktalar olabilir ama biz biriz, yüreğiz, tekiz ve neye karşı mücadele ettiğimizi de bilen insanlarız. Onun için Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Yılmaz, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Milli Mücadele'ye omuz verenleri anarak, "Şu anda o neslin devamına da büyük bir mücadele ruhu diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA