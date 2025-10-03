CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: 'Yeni bir iktidara ihtiyacımız var!'

(BOLU) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Bu coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Umut ediyorum ki daha güzel günlerimiz gelir. Bu günlerden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Ülkenin de bir durgunluğa, sakinliğe ihtiyacı var. Gelecek yazılan bir çizgiye ihtiyacı var. Yeni bir iktidara ihtiyacı var. Genel başkanımızın yanındayız" diye konuştu.

CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle Türkiye'nin har hafta başka bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Bolu'da düzenleniyor.

Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Bugünü bekliyoruz açıkça söylemek gerekirse. Biz de heyecanlıyız genel başkanımızı burada görmekten. Son derece mutluyuz. Sürekli saha yapıyor. Haksızlıklara direniyor. Her yerde, her ortamda bas bas bağırıyoruz" dedi,

Ateş, bütün Boluluların bu etkinliğe katılmasını için çağrıda bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Mitingin tam başlama saatlerine yaklaştık. Kalabalığı, coşkuyu görüyoruz. Her kesimden insanlar var. Her yerden gelen insanlar var. Bu coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Umut ediyorum ki daha güzel günlerimiz gelir. Bu günlerden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Ülkenin de bir durgunluğa, sakinliğe ihtiyacı var. Gelecek yazılan bir çizgiye ihtiyacı var. Yeni bir iktidara ihtiyacı var. Genel başkanımızın yanındayız. Devam edeceğiz. Sonuna kadar anlatana kadar, anlayana kadar insanların biz devam edeceğiz. Bu yoldayız."