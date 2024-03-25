CHP Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, CHP Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski devlet bakanlarından Erdem'in, Bostandere Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gittiği bir kahvehanede kaydedilen ve internet sitelerinde de paylaşılan, terör örgütü elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine yönelik görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Şükrü Erdem hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma açıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının çağrısı üzerine adliyeye gelen Erdem'in ifadesi sürüyor.