CHP Başiskele İlçe Kongresinde Kavga Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başiskele ilçe kongresinde, başkan Uğur Falay'ın konuşması sırasında iki grup arasında tartışma çıktı ve kavga yaşandı. Olay, partililerin araya girmesiyle sona erdi ve kongreye devam edildi.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Başiskele ilçe kongresinde partililer arasında kavga çıktı.

Yeniköy Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Başiskele İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde, başkan Uğur Falay'ın konuşma yaptığı sırada iki grup tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay, bazı partililerin araya girmesiyle sona erdi.

Kavganın ardından devam eden kongrede, mevcut başkan Uğur Falay ile Anıl Acurman yarıştı.

Falay, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
