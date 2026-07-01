CHP Ankara İl Başkanı Yıldırım, 36 Kişilik Yönetimini Açıkladı

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, 36 kişilik yeni il yönetim kurulu listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldırım, "Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha güçlü, daha örgütlü, daha dinamik ve daha mücadeleci bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, 36 kişilik yeni il yönetim kurulunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha güçlü, daha örgütlü, daha dinamik ve daha mücadeleci bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışacağız."

Bu kentin her mahallesinde, her sokağında, her evinde halkımızın sesi olacak, umudu olacağız. Emekçinin hakkını, emeklinin alın terini, gencin geleceğini, kadının eşitliğini, doğanın korunmasını ve adaleti savunmak için yılmadan mücadele edeceğiz.

Demokrasiyi, laikliği, sosyal adaleti ve aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Bu kutsal mücadeleyi farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, omuz omuza, yürek yüreğe vereceğiz.

Yeni İl Yönetim Kurulumuzun partimize, Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor; bu onurlu görevi bizlere emanet eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize de derin saygılarımızı iletiyoruz."

Yıldırım'ın paylaştığı, CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın imzalarının yer aldığı 36 kişilik Ankara İl Yönetimi atama kararında ise şu ifadeler yer aldı:

"İlgi yazımız ile, Ankara İl Başkanlığı görevine Fahri Yıldırım'ın atanmasının Merkez Yönetim Kurulunun 17 Haziran 2026 tarihli toplantısında uygun görüldüğü ve İl Yönetim Kurulu atamasına ilişkin kararın ayrıca bildirileceği tarafınıza iletilmiştir."

Bu kapsamda, aşağıda isimleri yer alan üyelerin Ankara İl Yönetim Kuruluna atanması, Merkez Yönetim Kurulunun 30 Haziran 2026 tarihli toplantısında uygun görülmüştür."

CHP Ankara İl Başkanlığı yönetimine atanan 36 kişilik kadro şöyle:

"Fahri Yıldırım (Başkan), Onur Yusuf Üregen, Nurullah Esat Ünsal, Onur Kaya, Nazım Yurdakul, Onur Bostancı, Hüseyin Özkan, Ali Aktaş, Gizem Altunsoy, Barış Artantaş, Muratcan Işıldak, Bülent Şentürk, Cihan Arıduru, Özlem Akkuzu, Ali Rıza Karabulut, Sedat Şimşek, Özcan Özbilgin, Veli Kaman, Müslüm Akkuş, Gökhan Yılmaz, Güral Güven, Kemal Ege Arolat, Filiz Geygel, Eren Piri, Ahmet Güven Atalay, Hüseyin Narin, Bekir Koral, Kenan Ertürk, Bayram Duman, Vedat Irmak, Bekir Kangal, Eylül Erdinç, Hidayet Özkurt, Özkan Akçay, Yakup Parlak, Selim Karaaslan."

Kaynak: ANKA