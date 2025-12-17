Haberler

Zeynel Emre'den Bakan Yaşar Güler'e: "Düşürülen İha Hangi Ülke veya Kuruma Ait Olduğu Tespit Edildi Mi?"

Güncelleme:
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 15 Aralık'taki insansız hava aracı düşürülmesi olayına ilişkin Milli Savunma Bakanı'na yazılı soru önergesi verdi. Olayın detayları, erken müdahale kapasitesi ve hava sahası güvenliği hakkında bilgiler talep edildi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 15 Aralık günü bir İHA'nın düşürülmesi olayına ilişkin olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, İHA'nın ilk tespit edildiği andan etkisiz hale getirildiği aşamaya kadar geçen süreci ve erken müdahale kapasitesini, düşürülen İHA'nın hangi ülke veya kuruma ait olduğunun tespit edilip edilmediğini ve bu kapsamda herhangi bir diplomatik ya da askeri girişimde bulunulup bulunulmadığını, olayın ardından başkent hava sahası ve kritik tesislerin korunmasına yönelik hava savunma ve karşı-İHA tedbirleri kapsamında bir değerlendirme veya sonuç raporu hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 15 Aralık 2025 tarihinde Ankara hava sahasında yaşanan ve hava trafiğinde aksamalara yol açan insansız hava aracı (İHA) olayını Meclis gündemine taşıdı. Emre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi.

Emre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, "kontrolden çıktığı" belirtilen bir İHA nedeniyle alarm tedbirleri alındığını, başkentte uçuş yönlendirmeleri yapıldığını ve söz konusu İHA'nın meskün mahal dışında düşürüldüğünün açıklandığını hatırlattı. Olayın, başkent hava sahası güvenliği ve kritik tesislerin korunması açısından tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

"Karşı-İHA tedbirleri kapsamında bir değerlendirme veya sonuç raporu hazırlandı mı"

Soru önergesinde, son yıllarda iktidar tarafından sıkça dile getirilen "yerli ve milli savunma sanayii" ile "entegre ve katmanlı hava savunma" vurgularına dikkat çeken Emre, bu olayın erken tespit, koordinasyon ve müdahale kapasitesi açısından kamuoyunda soru işaretleri yarattığını ifade etti.

Emre'nin Bakan Güler'e İHA'nın ilk tespit edildiği andan etkisiz hale getirildiği aşamaya kadar geçen süreci ve erken müdahale kapasitesini, düşürülen İHA'nın hangi ülke veya kuruma ait olduğunun tespit edilip edilmediğini ve bu kapsamda herhangi bir diplomatik ya da askeri girişimde bulunulup bulunulmadığını, Karadeniz'de artan gerginlik ve bölgesel güvenlik gelişmeleri dikkate alındığında olayın bir keşif, yoklama ya da provokasyon ihtimali kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğini, olayın ardından başkent hava sahası ve kritik tesislerin korunmasına yönelik hava savunma ve karşı-İHA tedbirleri kapsamında bir değerlendirme veya sonuç raporu hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Emre, söz konusu soruların yanıtlanmasının, Türkiye'nin hava sahası güvenliği ve ulusal savunma politikaları açısından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel





