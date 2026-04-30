CHP Adalet Politika Kurulu Başkanı Boyunsuz: "Biz Daha Kaç Tane Kurultay Yapacağız Bunları Tatmin Etmek İçin?"

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz, CHP kurultayına ilişkin "mutlak butlan" tartışmalarıyla ilgili, "Biz daha kaç tane kurultay yapacağız bunları tatmin etmek için? Kaç kere seçilmesi gerekiyor Sayın Özgür Özel'in, anlayabilmeleri için? Eğer bugün herhangi bir asliye hukuk mahkemesi tutup da bir siyasi partiye genel başkan tayin ediyorsa, çok partili hayat bitmiştir o ülkede. Bunun siyasi, ekonomik maliyetinin altında kalır bu ülke" dedi.

Şule Özsoy Boyunsuz, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Adalet Politika Kurulu üyelerinin gazetecilerle bir araya geldiği programın ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz, CHP'nin 38. Olağan Kurultay'na ilişkin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Mayıs'ta görülecek ceza davasının yanı sıra "mutlak butlan" iddialarıyla gündeme gelen Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce "davanın konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmedilen istinaf aşamasındaki dosyaya ilişkin sorular üzerine, Siyasi Partiler Kanunu'na göre, Kurultayın kesinleştiğini vurguladı.

Boyunsuz, "Dolayısıyla, böyle 'ben geriye doğru görevden aldım, efendim eski yönetimi getirdim, aldığı her karar yok hükmündedir', böyle bir hukuk yoktur" diye konuştu.

"Kaç kere seçilmesi gerekiyor Sayın Özgür Özel'in, anlayabilmeleri için?

Seçimlerin,

"Hukuk bu. Burada eğer bir siyasi parti yapması gereken kurultayı yapmadıysa çağrı heyeti atanır, derhal o kurultayın toplanabilmesi için. Biz daha kaç tane kurultay yapacağız bunları tatmin etmek için? Kaç kere seçilmesi gerekiyor Sayın Özgür Özel'in, anlayabilmeleri için? Defalarca olağan ve olağanüstü olmak üzere üç tane kurultay yapılmış bunun üstüne. Yani onun için burada bir 'mutlak butlan' diye bir hukuk yok. Eski yönetimi tayin etmek… Bakın o nedir biliyor musunuz? Eğer bugün herhangi bir asliye hukuk mahkemesi tutup da bir siyasi partiye genel başkan tayin ediyorsa, çok partili hayat bitmiştir o ülkede. Bunun siyasi, ekonomik maliyetinin altında kalır bu ülke."

"Bir deli bir kuyuya bir taş attı, 40 tane akıllı içinden çıkaramıyor"

Şule Boyunsuz, siyasi partilerin devlet organı değil, devletten bağımsız kuruluşlar olduğunu, siyasi partilerin genel başkanlarını kendilerinin seçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla yok böyle bir başkan tayini diye bir hukuk, olması da beklenemez. Kesinlikle Anayasa'ya aykırı. Burada bir seçme-seçilme hakkı var. Olmayan bir hukuku birileri uydurdu. Bir deli bir kuyuya bir taş attı, 40 tane akıllı içinden çıkaramıyor. Bu davaların bir an önce bitirilmesi lazımdır. Siyasi saikle yürütülüyorlar. Bu belirsizliği, Türkiye'de kalan son rekabetçi kırıntıyı tasfiye etmek için kullananlar, bu enkazın altında kalırlar. Buna hiç kimsenin tevessül etmemesi gerekir. Mevcut hukuk ve anayasa neyi emrediyorsa orada devam etmeleri gerekir. Aksi bir siyasi güdü varsa ve maşa olarak da yargı kullanılacaksa, herhalde burada hep birlikte söyleyebiliriz ki asıl bu karar mutlak butlanla maluldür. Hiç kimsenin Anayasa'yı tasfiye etme gücü yoktur. Alınacak o karar, Anayasa'yı tasfiye anlamına gelir, darbe anlamına gelir."

Tezcan: "İstinafın, ilk derece mahkemesinin kararını onayacağına inanıyoruz"

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise kurultayda şaibe olduğuna dair davayı Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin reddettiğini belirterek, "Verilmiş bir mahkeme kararı olduğu halde yine istinaf aşamasında 'Acaba devam eder mi' diyoruz. Biz istinafın da ilk derece mahkemesinin bu kararını onayacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA