CHP Abant kampına hazırlanıyor... Sevda Erdan Kılıç: 'Kampın gündemini milletvekilleri belirleyecek'

Haber : Zeynep BOZUKLU / Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin 25-26-27 Eylül'de düzenleyeceği geleneksel Abant kampınının gündemini milletvekillerinin belirleyeceğini ifade ederek, "Birlik, beraberlik içinde güzel bir kamp yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

CHP, TBMM açılmadan önce 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta milletvekillerini kampa almaya hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı kampta yeni yasama yılına hazırlıklar değerlendirilecek. Kampa ilişkin detayları ANKA Haber Ajansı'na anlatan CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, şunları söyledi:

"Grup olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Bu kamp öncesinde milletvekili arkadaşlarımıza bir yazı gönderdik. 'Görüşülmesini istediğiniz konuları, en önemli gördüğünüz üç konuyu bize belirtin' dedik. Cuma akşamı itibarıyla bu konuların hepsi bize ulaşmış olacak. Yani bu kampın gündemini aslında milletvekili arkadaşlarımız belirlemiş olacak.

"PAZARTESİ SABAH PROGRAM NETLEŞMİŞ OLACAK"

Tabii ki bundan sonraki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritası, bundan sonraki süreçte milletvekili arkadaşlarımızın, Parti Meclisi üyelerinin, MYK üyelerinin nasıl bir çalışma gerçekleştireceği de zaten konuların arasında olacak. Pazartesi sabah itibarıyla programımız netleşmiş olacak. Bu kampımıza milletvekillerinin dışında Parti Meclis üyeleri, MYK üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Kadın Kolu ve Gençlik Kolu Genel Başkanları da katılacak. Partimiz birlik, beraberlik içinde güzel bir kamp yapacağımızı düşünüyorum. Umut ediyorum ki sizler de zaten bizi takip ediyor olacaksınız."

Kaynak: ANKA