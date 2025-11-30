CHP 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Yeni PM ve YDK Listeleri Belirlendi

(ANKARA) - CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, PM ve YDK seçimleriyle üçüncü gününde devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesinde 70 PM, 15 YDK ve 10 BKSP üyesi yer aldı. Özel'in anahtar listesinde PM'de 32 yeni isim, YDK'da sekiz yeni isim yer aldı.

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü ve son gününde Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri yapılacak. Aday listeleri ilan edilerek matbaaya gönderilirken, PM için 145, YDK için 31 kişinin başvurduğu kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anahtar listesi de belli oldu.

Özel, delegeye anahtar listesi olarak 70 kişilik PM, 10 kişilik BKSP ve 15 kişilik YDK listesi sundu. Özel, BKSP listesiyle birlikte 48 ismi korurken, 32 yeni isme anahtar listesinde yer verdi. Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesi şöyle:

"Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, Av. Turgay Özcan, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Av. Tuğçe Hilal Özkan, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Uygar Parçal, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, eski Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Av. Melisa Uğraş, İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Av. Ozan Varal, Mehmet Necati Yağcı, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Mahir Yüksel, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Cavit Arı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, tutuklu PM Üyesi Baki Aydöner, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Av. Saniye Barut, vergi uzmanı Ozan Bingöl, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Av. Meryem Gül Çiftci Binici, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Av. Gülşah Deniz Atalar, Av. Bedirhan Berk Doğru, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem, Asiye Ergün, Ali Abbas Ertürk, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, gazeteci Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Uğurcan İrak, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Prof Dr. Yalçın Karatepe, Ecevit Keleş, Av. Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka."

BKSP'de dokuz yeni isim

Özel, BKSP için delegeye sunduğu listede bir isim hariç tamamen değişikliğe gitti. Emine Uçak Erdoğan'ın korunduğu listeye yeni eklenen dokuz isim şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan, Anayasa hukukcusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, eski Gelecek Partili Kerim Rota, sanatçı Tolga Sağ, eski Lizbon ve Lefkoşa Büyükleçisi Ömer Kaya Türkmen, ekonomist Oya Ünlü Kızıl, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği önceki dönem başkanı Murat Arslan, iktisatçı Güldem Atabay, önceki TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu."

Mevcut PM'deki 12 kişi anahtar listede yer almadı

Mevcut PM'de olup Özgür Özel'in yeni anahtar listesinde yer almayan 12 kişi ise şöyle:

"Berna Özgül, Niyazi Şen, Şengül Yeşildal, Baran Bozoğlu, Özgür Ceylan, Mehmet Alkım Denizaslanı, Semra Dinçer, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Ali Haydar Fırat, Ali Haydar Hakverdi, Hikmet Yalım Halıcı."

YDK yarı yarıya yenilenecek

Özel'in 15 kişilik YDK listesinde sekiz yeni isim yer aldı. Özel'in YDK için delegeye önerdiği isimler şöyle:

"İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Av. Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Aydın Milletvekili Av. Süleyman Bülbül, Av. Oğuzhan Cenan, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Av. Deniz Çakır, Av. Aysemin Gülmez, Av. Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mesut Kırşanlı, Ali Narin."

Mevcut YDK'da olup bu anahtar listede kendine yer bulamayan isimler ise şöyle:

"Ekin Can Aksoy, Esin Fatma Temel, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Özgür Sağlam, Özkan Tice, Deniz Demiröz, Harika Taybıllı"