CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "3 gün boyunca parti programı, partinin politikaları masaya yatırılacak ve ekip yeniden belirlenerek Türkiye'yi yönetecek güçlü bir ekiple CHP yoluna devam edecek" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kurultay başlangıcı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Türkiye'nin birinci partisi CHP, bugün kurultayın gerçekleştiriyor. 3 gün boyunca parti programı, partinin politikaları masaya yatırılacak ve ekip yeniden belirlenerek Türkiye'yi yönetecek güçlü bir ekiple CHP yoluna devam edecek" diye konuştu.