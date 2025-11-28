CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, "Kurultayımızı tamamladıktan sonra çok değerli yeni üyelerimizle sahada programı anlatacağız; iktidar olduğumuzda neler yapacağımızı çok net anlatma zamanı" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, şunları kaydetti:

"Bugün 39'uncu Olağan Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. 'Şimdi iktidar zamanı' sloganıyla, çünkü artık gerçekten önümüzde güzel bir programımız var. Parti programının delegelerin onayına sunulacak, parti programı büyük emek verilerek hazırlanmış bir program. Artık bundan sonra kurultayımızı tamamladıktan sonra çok değerli yeni üyelerimizle sahada programı anlatacağız; iktidar olduğumuzda neler yapacağımızı çok net anlatma zamanı. Hepimiz heyecanlıyız, gururluyuz, bekliyoruz."