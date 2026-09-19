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CHP, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında gazileri saygı ve minnetle andı

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CHP, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında gazileri saygı ve minnetle andı
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CHP, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazileri saygı, minnet ve şükranla andı. CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, ülkenin bağımsızlığı ve milletin güvenliği için mücadele eden tüm gazilere yönelik 'Gaziler Günü kutlu olsun' ifadeleri kullanıldı.

(ANKARA) - CHP'den, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, "Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin güvenliği için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla paylaşılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin güvenliği için mücadele eden tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
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