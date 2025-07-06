Chiara Civello, 32. İstanbul Caz Festivali'nde Büyüleyici Bir Konser Verdi

Caz müzisyeni Chiara Civello, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali" kapsamında konser verdi.

İstanbul'daki İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde verile konser öncesinde piyanoda Hakan Başar, kontrbasta Michelangelo Scrandroglio ve davulda müzisyen Enes Yeldemir müzikseverlerle buluştu.

Civello'ya bas gitarda Ameen Salim, piyanoda Domenico Sanna, gitarda Marco Acquarelli ve davulda Stefano Costanzo eşlik etti.

Konserde seyircileri selamlayan Chiara Civello, dünyada en sevdiği şehirlerden birinin İstanbul olduğunu belirterek, "Zamana rağmen kutlanacak çok şey var. Müzik beni iyileştiren şeylerden biri. 10 yıl önce yeniden yorumlamaya karar verdiğim, İtalyan repertuvarının bir parçası olan, sonsuz ve güzel bir hazine olan bazı şarkıları dinlemek için buradayız." dedi.

Konsere müzikseverler alkışlarla eşlik etti.

Chiara Civello kimdir?

İtalyan müzisyenin ilk albümü "Last Quarter Moon", 2005'te yayımlandığında eleştirmenlerce çok beğenildi.

Sanatçı, henüz bu albümün şarkılarını yazarken James Taylor'ın October Road albümünde geri vokalleri üstlenerek, Tony Bennett ile düet yaptı. İlk albümünden sonra pop, caz, kabare ve Latin müziğinden geniş bir yelpazede ilerledi.

Civello, 2014'te yayımladığı "Canzoni" albümünde İtalyan aşk şarkılarını yorumladı. Gilberto Gil, Ana Carolina, Chico Buarque, Esperanza Spalding gibi isimlerle düetler yaptı. Bu albümle, İtalyan melodilerini caz, soul ve bossa nova ile harmanladı. Civello, albümün 10. yılını, şarkıların İngilizce versiyonlarına ve yeni şarkılara yer verdiği "Canzoni Deluxe Edition" albümüyle kutladı.

Festival, 17 Temmuz'a kadar devam edecek

Festival kapsamında, müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de sahne alacak. Brezilyalı sanatçı Roge da Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta aynı sahneyi paylaşacak.

Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

"Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.