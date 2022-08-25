Chevening bursiyerleri İngiltere'ye uğurlandı

BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen 20 Türk Chevening bursiyeri, İngiltere'ye uğurlandı. Birleşik Krallık Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Ajay Sharma, "2021/2022 vize istatistiklerine göre, bir önceki yıla göre yüzde 82 artışla, Türk vatandaşlarına yaklaşık 4 bin öğrenci vizesi verildi" dedi.

Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 1983 yılından bu yana finanse edilen Chevening Burs Programı kapsamında 2022/23 yılı bursiyerleri, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile uğurlandı. 2022/23 akademik yılı için seçilen 20 Türk bursiyer; Eylül ayı itibariyle; işletme, uluslararası politika, hukuk, göç, klinik psikoloji, veri bilimi, film yapımı, sağlık ekonomisi, tarih ve müze çalışmaları gibi çeşitli konularda Birleşik Krallık üniversitelerinde bir yıl sürecek olan yüksek lisans eğitimlerine başlayacak.