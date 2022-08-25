Chevening bursiyerleri İngiltere'ye uğurlandı
Güncel Haberler
BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen 20 Türk Chevening bursiyeri, İngiltere'ye uğurlandı.
BİRLEŞİK Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen 20 Türk Chevening bursiyeri, İngiltere'ye uğurlandı. Birleşik Krallık Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Ajay Sharma, "2021/2022 vize istatistiklerine göre, bir önceki yıla göre yüzde 82 artışla, Türk vatandaşlarına yaklaşık 4 bin öğrenci vizesi verildi" dedi.
Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından 1983 yılından bu yana finanse edilen Chevening Burs Programı kapsamında 2022/23 yılı bursiyerleri, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyon ile uğurlandı. 2022/23 akademik yılı için seçilen 20 Türk bursiyer; Eylül ayı itibariyle; işletme, uluslararası politika, hukuk, göç, klinik psikoloji, veri bilimi, film yapımı, sağlık ekonomisi, tarih ve müze çalışmaları gibi çeşitli konularda Birleşik Krallık üniversitelerinde bir yıl sürecek olan yüksek lisans eğitimlerine başlayacak.'YÜZDE 82 ARTIŞ'Birleşik Krallık Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Ajay Sharma, Birleşik Krallık'taki herhangi bir eğitim programına kayıt olan Türk vatandaşı öğrenci sayısının 13 bin 430 olduğunu belirterek, "Birleşik Krallık'ın dünya çapında üne sahip okullarının yabancı öğrencileri cezbediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Birleşik Krallık'ı bir eğitim destinasyonu olarak seçme konusunda güçlü bir büyüme gösteriyor. Son üç akademik yılda, Birleşik Krallık'taki herhangi bir eğitim programına kayıt olan Türk vatandaşı öğrenci sayısı 13 bin 430 oldu. 2021/2022 vize istatistiklerine göre, bir önceki yıla göre yüzde 82 artışla, Türk vatandaşlarına yaklaşık 4 bin öğrenci vizesi verildi. Bu yılki Chevening bursiyerleri bu başarıyı elde etmeden önce oldukça rekabetli bir süreçten geçtiler. Chevening burs programı, 2022/23 dönemi için tüm dünyada yaklaşık 50 bin geçerli başvuru aldı ve mülakat aşaması sonrasında yaklaşık yüzde 3 başvuru sahibi Chevening bursuna hak kazandı. Bu yıl Türkiye'den 551 başvuru aldık ve 20 kişi bursa hak kazandı" ifadelerini kaydetti.Geçici Maslahatgüzar Ajay Sharma konuşmasının ardından başarılı bursiyerlere onur belgelerini takdim etti.