Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Erdoğan ve Meloni'den İtalya'da ortak zirve

Kritik zirvede iki liderden dikkat çeken mesajlar
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı

25-44 yaş arasında olanlar dikkat! Korona sonrası adeta tavan yaptı

ÇHD, 1 Mayıs Öncesi Gözaltılara Tepki Gösterdi

ÇHD, 1 Mayıs Öncesi Gözaltılara Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Hukukçular Derneği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilen gözaltılara karşı çıkarak, işçi sınıfı ve emekçilerin yanındayız dedi.

(İSTANBUL) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda 92 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ÇHD, "Bugün işçi sınıfı ve emekçilerin, devrimcilerin mücadelesine karşı egemenler tarafından araçsallaştırılmış hukuku kabul etmiyoruz. Tüm bunlara karşı, sokaklarda, karakollarda, adliyelerde mücadele edenlerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

ÇHD İstanbul Şubesi, 1 Mayıs öncesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından "1 Mayıs'a yönelik keyfi operasyonlar derhal son bulmalıdır" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yaklaşan 1 Mayıs' gerekçe gösterilerek ev baskınları gerçekleştirilmiştir. Üç ayrı operasyon ile çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltı gerekçesi olarak kimi devrimci ve demokratik kurumların 'yasaklama kararına rağmen' 1 Mayıs alanının Taksim olduğunu belirtmesi ve Taksim'e çağrı yapmalarını bahane etmiştir.

Siyasi iktidar eli ile gerçekleştirilen keyfi yargı tacizini kabul etmiyoruz. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda belirtilen bir yasaklama kararının dahi henüz olmadığı, 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapan demokratik kişi ve kurumların hedef alınarak bastırılmaya çalışıldığı ve henüz gerçekleşmemiş toplanmalara ilişkin, muhalefetin sesini kısmak için bir sopa olarak kullanılan 2911 sayılı Kanun'a muhalefet iddialarının hukukla açıklanacak bir yanı kalmamıştır. Bu sabahki operasyonlar göstermektedir ki ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi mevcut hukuk düzeninde yazılı bulunan birçok hak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yok hükmünde ilan edilmiştir.

Taksim Meydanı, işçiler, emekçiler ve sosyalistler için 1 Mayıs 1977'den bugünlere toplum hafızasında ve emek mücadelesinde simgesel bir yerdedir. Yüksek yargı kararıyla dahi işçi ve emekçilere ait olduğunun tescillendiği bu meydan bir kez daha keyfi şekilde halka yasaklanıyor. Bugün asılsız bahanelerle gerçekleştirilen operasyonların, hukukun toplumsal muhalefet üzerinde bir sopa olarak kullanıldığı ortadadır.

ÇHD İstanbul Şube olarak 50 yıldır olduğu gibi bugün de işçi sınıfı ve emekçilerin, devrimcilerin mücadelesine karşı egemenler tarafından araçsallaştırılmış hukuku kabul etmiyoruz. Tüm bunlara karşı, sokaklarda, karakollarda, adliyelerde mücadele edenlerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın! Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır!"

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.