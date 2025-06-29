Channel 4, BBC'nin Yayınlamadığı Gazze Belgeselini Yayınlayacak

İngiltere'de Channel 4 televizyon kanalı, BBC'nin yayınlamadığı Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan belgeseli yayınlayacağını duyurdu.

İngiliz Channel 4 televizyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin, kamu yararına cesur habercilik ve bağımsız anlatı anlayışlarının parçası olarak ekrana getirileceği vurgulandı.

Açıklamada, BBC için hazırlanan, ancak daha sonra kuruluşun yayınlamayı reddettiği belgeselin, Channel 4'ün editöryal ve yayın standartları açısından denetlendikten sonra onaylandığı aktarıldı.

Açıklamada belgeselin, 2 Temmuz Çarşamba günü yerel saatle 22.00'de yayınlanacağı belirtildi.

Channel 4 Haber ve Güncel Olaylar Başkanı Louisa Compton da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu, İsrail güçlerinin uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiği iddialarını destekleyen kanıtları inceleyen, titizlikle hazırlanmış, önemli bir film ve Channel 4'ün cesur ve korkusuz gazeteciliğe olan bağlılığını örneklemektedir." ifadesini kullandı.

Belgesel, İsrail'in sağlık çalışanlarını sistematik olarak hedef aldığını ortaya koyuyor

"Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgesel, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında sağlık tesislerini ve çalışanlarını sistematik şekilde hedef aldığını ortaya koyuyor.

Belgeselde, Gazze'deki doktor ve sağlık ekiplerinin yalnızca uluslararası hukukun korumasından mahrum bırakılmadığı, aynı zamanda, İsrail ordusu tarafından kasıtlı hedef alındığı, gözaltına alındığı ve işkenceye maruz kaldığına dair görüntü ve tanıklıklar yer alıyor.

BBC, belgeselin yayınını iptal etmişti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, yapım şirketi "Basement Films"e hazırlatılan ve geçen şubatta yayımlanması planlanan belgeselin, "kamu yayıncısının tarafsızlık standartlarını karşılamadığına" karar verildiği bildirilmişti.

Ayrıca, açıklamada, İngiliz yayın kuruluşunun, yapımın haklarını yapım şirketine devrettiği ifade edilmişti.

Basement Films ise belgeselin en az 6 kez yayın tarihi aldığı ve kapsamlı denetim sürecinden geçtiğini aktarmıştı.

Yapım şirketinin kurucusu Ben de Pear açıklamasında, BBC'yi gazeteciliğe engel olmak ve sesleri susturmakla suçlamıştı.

BBC, geçen şubatta, Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan, "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" belgeselini yayınladığı için de özür dilemişti.