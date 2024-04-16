Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 'Yılın Başarılı Gazetecileri-2023' ödülleri sahiplerini buldu. Haber Ödülü, "Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı" başlıklı haberiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden Gazeteci Murat Ağırel'e verildi.

ÇGD Genel Yönetim Kurulu "Yılın Başarılı Gazetecileri-2023" ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Haber Ödülü, "Kızılay, deprem telaşında AHBAP'a çadır sattı" başlıklı haberiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden Gazeteci Murat Ağırel'e verildi.

ÇGD'nin ödül verdiği diğer gazeteciler ve haberleri de şöyle:

UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖDÜLÜ: Asuman Aranca - T24 "Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!" haberiyle,

MUSTAFA EKMEKÇİ HABER ÖDÜLÜ: Hazar Dost ve Ersin Eroğlu - 10Haber "Şüpheli Bir Ölümün Krokisi ve Gabonlu Dina'nın Ölümü" başlıklı haberleriyle,

RAFET GENÇ HABER ÖDÜLÜ: Burcu Günüşen - Sol Haber "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!" haberiyle,

BEHZAT MİSER KENT HABERİ ÖDÜLÜ: Pelin Ünker - DW Türkçe "Fay hattında altın madeni: 7,2 milyon dolar borcu silindi" başlıklı haberiyle,

RÖPORTAJ ÖDÜLÜ: Sorel Dağıstanlı - Halk TV "Diyanet personeli anlattı: Keyfi harcamalar ve talan" röportajıyla,

YEREL HABER ÖDÜLÜ: Burcu Özkaya Günaydın - Gazete Duvar "Kanser hastaları sırasını, hastane yeni doktoru bekliyor" haberiyle,

İZZET KEZER HABER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ: Adem Altan - AFP 6 Şubat depremlerinde enkazda kaybettiği kızı Irmak'ın başından ayrılmayan Mesut Hançer'in fotoğrafını çeken karesiyle,

TV HABER ÖDÜLÜ: Barış Kaya - Mahmut Özgün - FOX TV "Hatay'da sokak sokak yardım aradı" haberiyle,

BELGESEL ÖDÜLÜ: Mahmut Hamsici - Ege Tatlıcı - BBC Türkçe "Kahramanmaraş: Bir yıkımın anatomisi" belgeseliyle,

SAYFA TASARIMI ÖDÜLÜ: Buse İlkin Yerli - Birgün Gazetesi "Baskılara karşı hep birlikte direneceğiz" sayfa tasarımıyla,

TEŞVİK ÖDÜLÜ: Asya Tekyaşar, Gökmen Mumcular, Görkem Deniz Berk, İlke Çıtır, Merve İşen, Tolga Çifci, Zeren Gültekin – Görünüm Gazetesi 6 Şubat Depremlerinin yarattığı yıkımı bir yıl içinde iki kere ve altı farklı ilde takip ederek hazırladıkları Deprem Özel Sayısı ile,

DAYANIŞMA ÖDÜLÜ: Deprem bölgesindeki hayatını kaybeden 33 gazeteciye ve deprem bölgesindeki gazetecilerle dayanışma adına verildi.