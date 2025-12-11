Çgd'den Enver Aysever'in Tutuklanmasına Tepki: Yorum Yapmak, Siyasi Gündemi Yorumlamak Suç Değildir

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Enver Aysever, yaptığı bir değerlendirme nedeniyle tutuklandı. Yorum yapmak, siyasi gündemi yorumlamak suç değildir! Gazetecilik hiç suç değildir! Zorlama suçlamalara hukuki gerekçeler yaratılarak mesleğimizin hedef alınmasını, bu yöntemle anayasal güvence altındaki basın ve ifade özgürlüğünü yok eden adımları kabul etmiyoruz." denildi.