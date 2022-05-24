Cezayir'in Vahran kenti 19. Akdeniz Oyunları'na nasıl hazırlanıyor? - Haberler

Cezayir'in Vahran kenti, 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında 19. Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Euronews ekibi, Vahran'ın bu devasa etkinliğe nasıl hazırlandığını görmek ve bölgenin sokaklarında bir yolculuğa çıkmak üzere oradaydı.

DailyMotion.com / Güncel