Cezayir'in Vahran kenti 19. Akdeniz Oyunları'na nasıl hazırlanıyor? - Haberler

Cezayir'in Vahran kenti 19. Akdeniz Oyunları'na nasıl hazırlanıyor?
DailyMotion.com - Güncel
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Cezayir'in Vahran kenti, 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında 19. Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.
Cezayir'in Vahran kenti, 25 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında 19. Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak.
Euronews ekibi, Vahran'ın bu devasa etkinliğe nasıl hazırlandığını görmek ve bölgenin sokaklarında bir yolculuğa çıkmak üzere oradaydı.
DailyMotion.com / Güncel