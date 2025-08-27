Cezayir, Fransa'nın Vize Açıklamasını Protesto Etti

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Cezayir Büyükelçiliği'nin, yeni personele vize verilmemesine ilişkin yaptığı açıklamayı protesto etmek amacıyla Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'deki Fransız diplomatik ve konsolosluk personeline vize verilmemesine ilişkin büyükelçiliğin dün yaptığı açıklamanın ardından bugün Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, bakanlığa çağrılan maslahatgüzara, büyükelçilikten vize konusuyla ilgili dün yapılan açıklamanın reddedildiğinin iletildiği belirtildi.

Fransa'nın Cezayir Büyükelçiliği dün yaptığı açıklamada, yeni personele vize verilmemesi nedeniyle Eylül ayı başından itibaren kendi personel sayısının ve Cezayir'deki Fransız konsolosluklarının personel sayısının üçte bir oranında azaltılacağını duyurmuştu.

Açıklamada, bu durumun Fransa'ya vize başvurularının işleme alınma süresinin kısalmasına yol açacağı uyarısında bulunulmuştu.