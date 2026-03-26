Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarı, Cezayir Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın tutuklu bulunan Cezayirli konsolosluk çalışanına verdiği bir yıl hapis cezasına tepki olarak, Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Cezayirli konsolosluk görevlisini hapis cezasına mahkum etmesine tepki olarak ülkedeki Fransa Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da geçen yıldan beri tutuklu olan Cezayirli konsolosluk çalışanı hakkında dün yeni bir karar çıkarıldığı belirtildi.

Yeni karara göre Cezayirli konsolosluk çalışanın bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı, bu karara tepki olarak Fransa'nın Cezayir Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiği ifade edildi.

Cezayirli konsolosluk görevlisinin 17 Mart'ta ziyaret edildiği ve tutuklandığı günden beri kötü muamele gördüğünün öğrenildiği vurgulanan açıklamada, Cezayirli görevlinin kötü muameleye maruz kalmasıyla ilgili hoşnutsuzluğun Fransız Maslahatgüzara iletildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, konsolosluk çalışanıyla ilgili alınan kararın Cezayir ile Fransa arasındaki ilişkileri etkileyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
