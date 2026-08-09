Cezayir'den Nijer'e 4 Helikopterlik Askeri Yardım

Cezayir'in, stratejik işbirliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında güney komşusu Nijer'e 4 helikopter, teçhizat, malzeme, mühimmat ve yedek parça içeren askeri yardım gönderdiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatıyla sağlanan askeri yardımın hibe şeklinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hibe edilen 4 helikopterden 2'sinin MI-171, diğer 2'sinin ise MI-24V tipi olduğu kaydedilen açıklamada; helikopterlerin Cezayir'in en güneyindeki Ayn Guezzam'da yer alan ikincil konuşlanma üssünden Nijer'in başkenti Niamey'e hareket ettiği, mühimmat, yedek parça ve diğer malzemelerin ise Cezayir Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla ulaştırıldığı belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, bu adımın iki ülke arasındaki "tarihi ve kardeşlik" ilişkilerinin güçlendirilmesi ile bölge ülkelerinin savunma, güvenlik ve tecrübe paylaşımı alanlarında desteklenmesi çerçevesinde atıldığını belirterek, ortaklarıyla koordineli biçimde bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Nisan 2015'te bölgede yaşanan gerginlik ve Cezayir'in, hava sahasını ihlal eden Mali'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi üzerine Nijer, Mali ve Burkina Faso istişarelerde bulunmak üzere büyükelçilerini Cezayir'den geri çekmişti. İlerleyen aylarda yeni büyükelçilerin atanması ve diplomatik görevlerine yeniden başlamasıyla Cezayir-Nijer ilişkileri normale dönmüştü.

Aralarında 950 kilometrelik sınır bulunan Cezayir ve Nijer, komşuluk ilişkilerinin yanı sıra çok sayıda ortak stratejik projeyi de birlikte yürütüyor.

Kaynak: AA