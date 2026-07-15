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Cezayir'deki orman yangınlarında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Cezayir'in Setif vilayetinde çıkan orman yangınlarına müdahale eden gönüllülerden biri hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı. Son 24 saatte 133 yangından 124'ü söndürüldü, 9 noktada çalışmalar sürüyor. Sıcak hava dalgası ve Şehili rüzgarları yangınların yayılmasında etkili oldu.

Cezayir'in doğusundaki Setif vilayetinde çıkan orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılan 1 gönüllünün hayatını kaybettiği, 1 gönüllünün ise ağır yaralandığı bildirildi.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, Setif vilayetine bağlı Beni Muhli bölgesindeki orman yangınında 59 yaşındaki Nesraki el-Arabi adlı vatandaş yaşamını yitirdi.

Aynı kaynak, vücudunda ciddi yanıklar oluşan diğer yaralının ise ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle başkent Cezayir'e sevk edildiğini belirtti.

Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin, 12 Temmuz'dan bu yana bölgede devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden sivil gönüllülerden olduğu aktarıldı.

Yangın bölgesine ordu unsurları, jandarma ve sivil savunma ekiplerinin yanı sıra yüzlerce gönüllü sevk edilirken, havadan söndürme uçakları ve helikopterler, karadan ise çok sayıda itfaiye aracıyla alevlere müdahale ediliyor.

124 yangın tamamen söndürüldü

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde ülke genelinde tespit edilen 133 yangından 124'ünün tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, Bicaya, El-Buveyra, Setif, Saida, Seyyidi Bilabbas, Mila ve Tizi Vizu gibi ülkenin doğu, batı ve orta kesimlerinde yer alan vilayetlerdeki 9 noktada ise yangın söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Sıcak hava dalgası ve "Şehili" rüzgarları etkili oluyor

Cezayir'in kuzey bölgelerinde günlerdir etkisini sürdüren büyük yangınların yayılmasında, rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıklarının yanı sıra yerel halk tarafından "Şehili" olarak adlandırılan güney yönlü sıcak Siroko rüzgarlarının rol oynadığı belirtiliyor.

Sivil Savunma verilerine göre, 9 Temmuz'dan bu yana kaydedilen yangın sayısı 500'ü aşarken, alevler ormanlık alanların yanı sıra çalılıklar, ekili araziler, meyve bahçeleri ve hatta çöl bölgelerindeki vaha palmiyelerine kadar ulaşarak tarım alanlarına büyük zarar verdi.

Son yıllarda ciddi kuraklık dalgalarıyla mücadele eden Cezayir'de, yükselen sıcaklıklar orman yangını riskini ciddi ölçüde artırıyor.

Geçmiş yıllarda onlarca can kaybına ve geniş yeşil alanların küle dönmesine neden olan yangınların ardından Cezayir makamları yasal önlemleri artırmış, ormanları kasten ateşe verenler için 30 yıla kadar hapis cezası öngören yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
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