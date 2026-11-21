Cezayir'de Fas sınırında dur ihtarına uymayan 2 Faslı kaçakçı öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cezayir Savunma Bakanlığı, batı sınır hattında dur ihtarına uymayan Fas uyruklu 2 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu kişilerin ülkeye 50 kilogramdan fazla uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürüldü.
Cezayir Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Fas sınırında dur ihtarına uymayan Fas uyruklu 2 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü duyurdu.
Cezayir Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında dün batı sınır hattında 2 kişinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, sınır muhafızlarının dur ihtarına uymayan Fas uyruklu 2 kişiyi öldürdüğü, söz konusu kişilerin ülkeye 50 kilogramdan fazla uyuşturucu sokmaya çalıştığı öne sürüldü.
Öldürülen kişilerden birinin üzerinde kimlik belgesi bulunduğu aktarılan açıklamada, Cezayir ordusunun ülke genelinde sınır güvenliğini sağlama, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadeledeki kararlılığı vurgulandı.