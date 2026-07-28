Cezayir'de bin 968 yangın kontrol altına alındı

Cezayir'de 8 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde çıkan bin 968 yangının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangınların aşırı sıcak hava dalgasıyla eş zamanlı olarak çıktığı belirtildi.

Ülke genelinde 8 Temmuz'dan bu yana çıkan bin 968 yangınlarda 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yangınların tamamının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangınların 667'sinin ormanlık ve makilik alanlarda, 1301'inin ise tarım arazileri ve meyve bahçelerinde meydana geldiği aktarıldı.

Ekiplerin yeni yangınlara karşı teyakkuz halini sürdürdüğü ifade edildi.

Yetkililer, yangın çıkardıkları şüphesiyle 11 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: AA