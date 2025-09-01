Cezayir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla başkent Cezayir'de resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Cezayir Ulusal Halk Ordusu temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları yetkilileri, kordiplomatik mensupları, yerel isimler ve Türk vatandaşları katıldı.

Program, şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Büyükelçi Küçükyılmaz, yaptığı konuşmada, Türk ordusunun köklerinin MÖ 209 yılına dayandığını, tarih boyunca cesaret ve kararlılığıyla öne çıktığını belirtti.

Küçükyılmaz, "Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı'nın şehit ve gazilerini, ülkemizi korumak için her şeyini ortaya koyan kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum." dedi.

Cezayir'in de Türkiye gibi sömürgeciliğe karşı ağır bedeller ödeyerek zafer kazandığını söyleyen Küçükyılmaz, bu ortak mücadelenin iki ülkeyi benzer bir kaderde buluşturduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan video gösterimi izlendi.

Program, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin ikramıyla sona erdi.