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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesine resmi temaslarda bulunmak üzere gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ülkesine resmi temaslarda bulunmak üzere gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cezayir devlet televizyonu, Tebbun'un, 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi için Cezayir'e gelen Reisi'yi başkentteki Muradiye Sarayı'nda karşıladığı bildirildi.

İki liderin özel görüşme gerçekleştirdiği belirtilen haberde, görüşmenin içeriğinin açıklanmadığı aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Tebbun ile görüşmeden önce Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine karşı verdiği kurtuluş mücadelesinin anısına yapılan Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, Cezayir'de dün düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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