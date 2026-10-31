Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 5 bin 539 mahkumu kapsayan af kararnamesini imzaladı

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın 72'nci yıl dönümü münasebetiyle 5 bini aşkın mahkum için af çıkardı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun, 5 bin 539 mahkumu kapsayan af kararnamesini imzaladı.

Kararnamenin, imzalandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan ve cezası veya kalan ceza süresi 24 ay ya da daha az olan kişileri kapsadığı kaydedildi.

Kararnamede, askeri yargı makamlarınca mahkum edilenlerle terör, vatana ihanet, casusluk, kasten adam öldürme ve uyuşturucu ticareti davalarından hüküm giyenlerin yanı sıra firar, üstsoyu öldürme (anne-baba katli) ve onlara yönelik saldırı suçlarının kapsam dışı bırakıldığı ifade edildi.

Fransa'nın Cezayir'de 132 yıl süren sömürgesi, 1954-1962 yılları arasında gerçekleşen kanlı Cezayir Bağımsızlık Savaşı ile son bulmuştu.

Kaynak: AA