Cezaevlerinde e-Avukat dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı, mahkumlar ve avukatları arasındaki iletişimi güçlendirmek adına yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

"e-Avukat" adı verilen uygulamayla, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular artık yüz yüze buluşmaya gerek olmadan, avukatlarıyla görüntülü bağlantı yoluyla görüşebilecek.

30 DAKİKA SINIRI VAR

Bakanlık yetkililerinin aktardığına göre, sistem kapsamında bir mahkumun avukatıyla yapacağı her bir görüşme en fazla 30 dakika ile sınırlı olacak ve haftada en çok iki kez kullanılabilecek. Bu yeni düzenlemenin, cezaevlerindeki görüşme işlemlerinde kolaylık sağlaması ve mevcut hukuki süreçlerin daha hızlı yönetilmesine olanak tanıması bekleniyor.

KISA SÜREDE TÜM CEZAEVLERİNDE UYGULANACAK

Adalet Bakanı Gürlek'ten e-Avukat uygulamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yargıdaki dijital uygulamalardan birinin de e-Avukat uygulaması olduğunu ifade eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz."

Gürlek, dijital dönüşüm sürecinin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, "e-Avukat" uygulamasının kısa sürede tüm cezaevlerinde aktif hale getirileceğini belirtti.

E-AVUKAT UYGULAMASI NEDİR?

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerindeki dijital dönüşümü ileriye taşıyarak yargılama süreçlerini hızlandırmak amacıyla e-Avukat uygulaması Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

Uygulamayla hükümlüler ya da tutuklular avukatlarıyla görüntülü arama gerçekleştirebilecek.

GÖRÜŞME SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Görüşmeler, ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilecek ancak dinlenemeyecek.

Toplamda 30 dakika olmak şartıyla en fazla iki arama hakkı kullanılabilecek.

Tüm görüşmeler hafta içi saat 09.00-17.00 arasında yapılacak.

Görüşme, yalnızca hükümlü ve tutuklu tarafından başlatılabilecek.

Terör, çıkar amaçlı suç grubuna mensup tutuklu ve hükümlüler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, haklarında 5275 sayılı kanunun 9/3. maddesi uygulananlar e-Avukat uygulamasından faydalanamayacak.

