Cezaevinden tahliye olan kişiyi mahallede silahlı kutlama ile karşıladılar

Adana'da cezaevinden tahliye olan kişiyi, evine döndüğü sırada mahalledeki arkadaş ve akrabaları tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak karşıladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ses sistemi kurup, müzikle karşılama yapan çok sayıda kişi, meşaleler yakıp, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleliler, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüyü ihbar kabul eden Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.