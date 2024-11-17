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Cezaevinden tahliye olan kişiyi mahallede silahlı kutlama ile karşıladılar

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Adana'da cezaevinden tahliye olan bir kişi, evine dönerken arkadaş ve akrabaları tarafından silahlarla havaya ateş açarak karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan bu kutlama görüntüleri sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da cezaevinden tahliye olan kişiyi, evine döndüğü sırada mahalledeki arkadaş ve akrabaları tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak karşıladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ses sistemi kurup, müzikle karşılama yapan çok sayıda kişi, meşaleler yakıp, tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleliler, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüyü ihbar kabul eden Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

Cezaevinden tahliye olan kişiyi mahallede silahlı kutlama ile karşıladılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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