Otoparkın tuvaletinde uyurken bulundu, hastaneye kaldırıldı

BOLU'da cezaevinden yeni tahliye olan ve kalacak yeri olmadığı için belediye otoparkının tuvaletinde uyuyan Erdoğan H., uyandırılamadı. Erdoğan H., daha sonra sağlık ekibi tarafından uyandırılıp, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Büyükcami Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi'ne ait katlı otoparkta meydana geldi. Otoparkın tuvaletini kullanmak için içeri girenler, Erdoğan H.'yi hareketsiz halde buldu. Erdoğan H.'yi uyandırmaya çalışıp, başarılı olamayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından uyandırılan Erdoğan H.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve kalacak yeri olmadığı için tuvalette uyuduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Erdoğan H., tedbiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı