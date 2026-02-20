Haberler

Otoparkın tuvaletinde uyurken bulundu, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da cezaevinden yeni tahliye olan Erdoğan H., kalacak yeri olmadığı için belediye otoparkının tuvaletinde uyudu. Uyandırılamayan kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BOLU'da cezaevinden yeni tahliye olan ve kalacak yeri olmadığı için belediye otoparkının tuvaletinde uyuyan Erdoğan H., uyandırılamadı. Erdoğan H., daha sonra sağlık ekibi tarafından uyandırılıp, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Büyükcami Mahallesi'ndeki Bolu Belediyesi'ne ait katlı otoparkta meydana geldi. Otoparkın tuvaletini kullanmak için içeri girenler, Erdoğan H.'yi hareketsiz halde buldu. Erdoğan H.'yi uyandırmaya çalışıp, başarılı olamayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından uyandırılan Erdoğan H.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve kalacak yeri olmadığı için tuvalette uyuduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Erdoğan H., tedbiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor

Belediye başkanı uyuşturucu soruşturmasında ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler

Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
TEM'de iki tır çarpıştı! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Fener taraftarını kahreden açıklama geldi
Spiker Burçak Bozkuş'a annesinden görülmemiş zorbalık

Ünlü spikere annesinden görülmemiş zorbalık: Şaşı gibi bakıyorsun
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Hırsızların mücevher diye çaldıkları şey bakın ne çıktı
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı