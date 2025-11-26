Haberler

Cezaevindeki Muhittin Böcek gece acil olarak hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Cezaevinde tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mide, böbrek ve boynundaki ani rahatsızlıklar nedeniyle gece saatlerinde acil olarak hastaneye kaldırıldı. Prostat büyümesi olan ve geçen günlerde ameliyat olmasına karar verilen Böcek'in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden kötüleşen sağlık durumu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Böcek'in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde ani rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.
  • Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden kötüleşen sağlık durumu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Böcek'in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.

SORUŞTURMA HAKKINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosu ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonunun sahibi M.O.K, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı T.S, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Z.K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. 27 Eylül'de serbest kalmıştı. 14 Ekim'de yapılan operasyonda ise gözaltına alınan 6 kişiden E.T.Ç, S.Ç. ve Ö.Y.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA, DHA, AA

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

