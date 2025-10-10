Haberler

Cezaevinde dehşet! Müebbet hükümlüsü sayım sırasında gardiyanlara bıçakla saldırdı

Cezaevinde dehşet! Müebbet hükümlüsü sayım sırasında gardiyanlara bıçakla saldırdı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkum sayım sırasında kolunun arasına sakladığı meyve bıçağını çıkarıp infaz koruma memurlarına saldırdı. Saldırıda yaralanan 3 gardiyandan biri ameliyat edildi.

Tekirdağ'da Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda önceki gün infaz koruma memurları sayım ve üst araması yaptı.

KOLUNUN ARASINA SAKLADIĞI BIÇAĞI ÇIKARIP SALDIRDI

Üst araması sırasında müebbet hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, kolunun arasına sakladığı yönetmelik çerçevesinde ucu kesilerek kendisine verilen meyve bıçağını çıkarıp, memurları saldırdı.

3 İNFAZ KORUMA MEMURU YARALANDI

Saldırıda 3 memur yaralanırken, saldırgan diğer görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüz kısmına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 1 memur ameliyat edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve cezaevi savcıları, saldırının ardından hastaneye giderek yaralı memurlar hakkında bilgi aldı. Yüzünden yaralanan memurun başarılı bir ameliyat geçirdiği, diğer memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

