Cezaevi Müdürü Avukatlık Mesleğine Geçti

Burdur Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz, hukuk fakültesini bitirip avukat oldu. Yılmaz, cezaevi müdürlüğünden istifa ederek avukatlık mesleğine geçiş yaptı.

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1) GAZİANTEP'TE 1 POLİS ŞEHİT OLDU

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında yaşanan trafik kazası sonucu polis memuru Emirhan Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimsek; 04 Ekim 2023 günü şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makami ali olsun" dedi.

ŞÜPHELİYİ TAKİP EDERKEN KULLANDIĞI MOTOSİKLETTEN SAVRULDU

Gaziantep'te, şüpheli olduğu değerlendirilen motosikleti takip ederken kaza yapan polis memuru Emirhan Şimşek (33), şehit oldu. Dün gece, 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri'nde görevli polis memuru Emirhan Şimşek ve mesai arkadaşı İlkay K., şüphelendikleri plakasız motosikleti takibe aldı. Şimşek'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sırasında yola savrulan polis memuru Emirhan Şimşek ve arkasındaki arkadaşı İlkay K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurlarından Emirhan Şimşek, kurtarılamadı. Şehit polis memuru Şimşek, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Belen ilçesinde defnedilecek. Kazada yaralanan polis memuru İlkay K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GAZİANTEP- DHA

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2) HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİREN CEZAEVİ MÜDÜRÜ, İSTİFA EDİP AVUKAT OLDU

BURDUR Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Erdem Yılmaz (39), 6 yıl önce başladığı hukuk fakültesini bitirip, stajını da tamamladıktan sonra avukat oldu. Yemin edip cübbesini giyen Yılmaz, cezaevi müdürlüğünden istifa edip, avukatlığa geçiş yaptığını söyledi.

Adalet Bakanlığı'nda 12 yıldır cezaevi müdürü olarak çalışan, 2018'den bu yana da Burdur Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Erdem Yılmaz, 2017'de başladığı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 2021'de bitirdi. Stajını da tamamlayan Yılmaz, Burdur Barosu'nda düzenlenen törenle cübbe giyip, avukatlık ruhsatını aldı. Yemin eden Yılmaz'a avukatlık cübbesini, yanında staj yaptığı avukat İbrahim Şahin giydirirken, ruhsatını ise eşi Seval Yılmaz verdi. Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, avukatlık ruhsatının basit bir belge olmadığını söyleyerek, "Bu yemini ettiğiniz zaman hukuka, ahlaka, adalete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sahip çıkacaksınız, vicdanlı olacaksınız. Bunları yaparsanız, hukukçu, avukat oluyorsunuz. Tebrik ediyoruz" dedi.

'HUKUKU SAĞLAYABİLMEK İÇİN BU GÖREVE TALİP OLDUM'

Cezaevi müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Erdem Yılmaz da "Adalet Bakanlığı'nda 12 yıldır cezaevi müdürü olarak görev yapıyorum. 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. 2021 yılında mezun oldum ve avukatlık stajıma başladım. Bugün itibarıyla stajımı tamamlayıp, avukatlık ruhsatnamesine sahip oldum. Bundan sonraki hayatımı, Burdur Barosu'na bağlı avukat olarak devam ettireceğim. Adalet Bakanlığı'nda gelebileceğim en yüksek seviyeye geldim. Bundan sonra hukuku sağlayabilmek, insanlara yardımcı olabilmek için avukatlık mesleğine geçiş yapmayı düşündüm ve bu göreve talip oldum" diye konuştu.Yılmaz, ara buluculuk sınavında başarılı olduğunu, avukatlık ve ara buluculuk hizmeti de vereceğini belirtti.