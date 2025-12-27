Aydın'da firari hükümlü evindeki çekyatın içinde yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık suçundan hükümlü İ.Y., evindeki çekyatın içinde saklanırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüyü operasyonla ele geçirdi ve cezaevine geri gönderdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hırsızlık suçundan hükümlü İ.Y'nin Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi.
Eve operasyon yapan ekipler, İ.Y'yi çekyatın içinde buldu.
Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel