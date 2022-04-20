Cezaevi aracına bombalı saldırı akıllara PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "metropol" tehdidini getirdi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu EYP'li saldırı akıllara terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın operasyonların devam etmesi halinde "savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacakları" tehdidini getirdi. Uzmanlar eylem tipi nedeniyle saldırıyı YPG/PKK ve benzer terör örgütlerinin gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bugün saat 07.30 sıralarında cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse yönelik bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, yol kenarındaki bir direğe yerleştirilen EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır 4 memur da yaralandı.
Bakan Soylu, faillerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade ederken, bu sabah yaşanan saldırı akıllara terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a başlattığı Pençe-Kilit operasyonu sonrası tehdidini getirdi. PKK elebaşı Duran Kalkan dün "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.
Duran Kalkan'ın tehdidi sonrası bugün Bursa'da meydana gelen saldırı eylemi YPG/PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği iddialarına neden olurken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da terör saldırısının eylem tipi olarak PKK'yı işaret ettiğini söyledi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli'nde yakalanan YPG/PKK'lıların itiraflarına da değinen Ağar, "Teröristler çekeceği her video için 1.500$ yakacağı her araç için 5.000$ alacaklarını söylemişti" dedi.