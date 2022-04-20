Cezaevi aracına bombalı saldırı akıllara PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "metropol" tehdidini getirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezaevi aracına bombalı saldırı akıllara PKK elebaşı Duran Kalkan'ın "metropol" tehdidini getirdi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu EYP'li saldırı akıllara terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın operasyonların devam etmesi halinde "savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacakları" tehdidini getirdi. Uzmanlar eylem tipi nedeniyle saldırıyı YPG/PKK ve benzer terör örgütlerinin gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bugün saat 07.30 sıralarında cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüse yönelik bombalı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, yol kenarındaki bir direğe yerleştirilen EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır 4 memur da yaralandı.

Bakan Soylu, faillerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade ederken, bu sabah yaşanan saldırı akıllara terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a başlattığı Pençe-Kilit operasyonu sonrası tehdidini getirdi. PKK elebaşı Duran Kalkan dün "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.

Cezaevi aracına bombalı saldırı akıllara PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 'metropol' tehdidini getirdi

Duran Kalkan'ın tehdidi sonrası bugün Bursa'da meydana gelen saldırı eylemi YPG/PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği iddialarına neden olurken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da terör saldırısının eylem tipi olarak PKK'yı işaret ettiğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kocaeli'nde yakalanan YPG/PKK'lıların itiraflarına da değinen Ağar, "Teröristler çekeceği her video için 1.500$ yakacağı her araç için 5.000$ alacaklarını söylemişti" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

bombalı saldırı, Duran Kalkan, YPG, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title