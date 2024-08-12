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Ceza Dairesi kararı bozdu; eşini uykuda mı yoksa uyanıkken mi öldürdüğü araştırılacak

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Adana'da kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Kibar Özten'i öldüren Ozan Ali Özten'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Ceza Dairesi, sanığın eşini uykuda mı yoksa uyanıkken mi öldürdüğünü ve maktulün ilişkisi olduğu kişiyle olay tarihinde görüşüp görüşmediğinin araştırılmasını istedi. Yeniden yargılama, ekim ayında yapılacak.

ADANA'da kendisini aldattığı iddiasıyla 2 çocuk annesi eşi Kibar Özten'i (35) başına yastık koyup, tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen Ozan Ali Özten'in (35) cezası, eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Ceza Dairesi, "Kibar yatakta uzanıyordu, yastık ile Kibar'ın basına bastırdım, kendisine 'Allah rahmet eylesin, şehadet getir' dedim, ateş ettim, o sırada sabah ezanı okunuyordu" diyen sanığın, Kibar Özten'i uykuda mı yoksa uyanıkken mi öldürdüğünü, ayrıca maktulün ilişkisi olduğu öne sürülen kişi ile olay tarihinde görüşüp, görüşmediğinin araştırılmasını istedi.

Yurt dışında yük gemisinde motor ustası olarak çalışan Ozan Ali Özten, 14 Ağustos 2021'de iş yerinden izin alıp eşi Kibar Özten'e haber vermeden Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Özten, bir gün sonra çocukları diğer odada uyurken eşi Kibar ile kendisini aldattığını öne sürerek tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Ozan Ali Özten, eşinin başına tabancayla ateş edip öldürdü. Bir süre öldürdüğü eşinin başında bekleyen Özten, daha sonra evden çıkarak arkadaşı M.Ş.'nin yanına gitti. Suç aleti silahı arkadaşına vererek, "Bu, çok önemli bir olaya karıştı; bunu yok et" dedi. Daha sonra da arkadaşından kahve isteyerek birlikte kahve içti. Bir süre sonra da arkadaşıyla oradan ayrılıp tekrar eve geldi. Evde bulunan iki çocuğunu alarak arkadaşıyla annesi Aysel Özten'in evine gitti. Ozan Ali Özten, daha sonra polisi çağırıp, teslim oldu.

'YASTIK İLE KİBAR'IN BAŞINA BASTIRDIM'

Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ozan Ali Özten savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını, eşinin kendisini E. isimli biri ile aldattığını iddia ederek, "E. isimli şahsı, parkta arabanın içerisinde gördüm. Kibar ile o yüzden tartıştım, Kibar da 'Gideceğim' dedi ve ağza alınmayacak sözler söyledi. Kibar yatakta uzanıyordu, yastık ile Kibar'ın başına bastırdım, kendisine 'Allah rahmet eylesin, şehadet getir' dedim, ateş ettim, o sırada sabah ezanı okunuyordu" dedi. Tutuksuz sanık M.Ş. de suçlamayı kabul etmeyip, "Böyle bir olay olduğunu bilsem, silahı kesinlikle almazdım. Suç eşyasını saklamış veya gizlemiş değilim" diye konuştu. Kibar Özten'in babası Şükrü Yalap ise sanıklardan şikayetçi oldu. Damadı ile kızı arasında herhangi bir tartışma ya da geçimsizlik olduğuna tanık olmadığını belirten Yalap, "Kızımın sanığın iddia ettiği gibi başka erkekle ilişkisi kesinlikle olmadı. Sanık, kendisini cezadan kurtarmak için bu beyanlarda bulunuyor" dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Mahkeme heyeti, 14 Temmuz 2023'te yapılan karar duruşmasında sanık Ozan Ali Özten'i 5237 Sayılı TCK 82/1-d maddesi gereği 'Eşe karşı kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanığa ayrıca 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verildi. Tutuksuz sanık M.Ş. ise 'Suç delillerini gizleme' suçundan 1 ay hapis cezasına mahkum edilip, cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi. Taraflar, karara itiraz etti.

'TCK 82/1-e MADDESİNDEN DE CEZALANDIRILSIN'

Kibar Özten'in ailesinin avukatları, maktulün uyurken savunmasız bir şekilde öldürüldüğünü öne sürerek, tutuklu sanığın işlediği suçun 5237 Sayılı TCK 82/1-d maddesinin yanı sıra 5237 Sayılı TCK 82/1-e maddesini de barındırdığını ilerleyen aşamalarda af veya ceza indirimi gibi durumlardan faydalanmaması için 2 nitelik halden de cezalandırılması gerektiğini, infazı için maddenin en ağır hali ile uygulanmasını istedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin aldatılması nedeniyle bu suçu işlediğini ileri sürerek 'haksız tahrik' indiriminin uygulanmasını talep etti.

EKİM AYINDA YENİDEN YARGILANACAK

Tarafların istinaf başvurularını inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi, sanık Ozan Ali Özten'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bozdu. Ceza Dairesi, bozma kararında, sanığın savunmasında, "Kibar yatakta uzanıyordu, yastık ile Kibar'ın basına bastırdım, kendisine 'Allah rahmet eylesin, şehadet getir' dedim, ateş ettim, o sırada sabah ezanı okunuyordu" sözleri ile eşinin kendisini aldattığı iddialarına dikkat çekilerek "Olay yeri inceleme raporundaki bulgular karşısında; maktulün uyku halinde olup olmadığı değerlendirilerek buna göre somut olayda TCK'nin 82'nci maddesinin 1'inci fıkrasının E bendinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, sanığın savunmalarında, olaydan bir gün önce saat 15.00-16.00 sıralarında eşi ve çocuklarını almak için parka gittiğinde yaklaşık 45-50 metre ileride siyah renkli araç içerisinde olaydan yaklaşık 3 yıl önce eşi ile birliktelik yaşadığını düşündüğü E. isimli şahsı gördüğünü, saat 00.30 sıralarında eve geçtiklerinde eşi Kibar'ın mesajlaştığını gördüğünü, görüşme kayıtlarında E. isimli şahsın olup olmadığının, E.'nin suç tarihinde maktul ile görüşüp görüşmediği araştırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiş, istinaf itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan CMK'nin 280/1-e maddesi uyarınca hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesi"ne karar verildi. Bozma kararı sonrası Ozan Ali Özten, ekim ayında yeniden yerel mahkemede yargılanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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