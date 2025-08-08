Ceyport Taşucu Limanı'nda Çevre Temizliği Etkinliği

Mersin'in Silifke ilçesindeki Ceyport Taşucu Limanı'nda çalışan işçiler, 'Denizlere Mavi Yakışır, Çevremizi Temiz Tutalım' sloganıyla sahil temizliği etkinliği düzenledi. Çevre mühendisi Semiha Otnay, etkinliğin önemine değinerek, temiz bir çevre için birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Taşucu Mahallesi'nde "Denizlere Mavi Yakışır, Çevremizi Temiz Tutalım" sloganıyla düzenlenen etkinlikte işçiler, sahildeki çöp, plastik ve cam şişe atıklarını topladı.

Limanda görevli çevre mühendisi Semiha Otnay, mahallede çok güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Silifke'de birlikte yaşıyoruz. Yaşadığımız yerleri birlikte temiz tutmalıyız. Bunun için buraların temizlenmesi adına çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
