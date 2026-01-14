Haberler

Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: Binlerce Sikke Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 638 gümüş ve bronz sikke ile 6 süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 tarihi eser ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 638'i gümüş ve bronz sikke, 6'sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Suriye sınırına yakın bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda 2 bin 638 gümüş ve bronz sikke ile 6 süs eşyası ele geçirildi. Eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
