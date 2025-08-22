Ceylanpınar'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Suriye uyruklu Beşir Curuv'un cesedi, arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Karatepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Beşir Curuv (16) gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda sudan çıkarılan Curuv'un cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel