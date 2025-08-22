Ceylanpınar'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Suriye uyruklu Beşir Curuv'un cesedi, arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

Karatepe Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Beşir Curuv (16) gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda sudan çıkarılan Curuv'un cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Sumudica duyurdu: Hagi, Süper Lig'e geliyor

Sumudica duyurdu: Hagi, Süper Lig'e geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

Ayrılık iddialarına nokta koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.