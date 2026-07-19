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Ceylan Balcı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da sanatseverlerle buluştu

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Soprano Ceylan Balcı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'da sahnelediği 'Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda' konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde çocuk korosu ve genç yetenekler de sahne aldı.

Soprano Ceylan Balcı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Devlet Tiyatrosu'nda sahnelediği "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" konseriyle Konyalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Anadolu'nun kültürel hafızasını oluşturan ozanların ve aşıkların eserlerini operatik yorumuyla buluşturan Balcı, Konya'nın manevi atmosferinde büyük beğeni topladı.

Gecede müzikal ve sahne performansına önemli isimler ve genç yetenekler eşlik etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Özdek ve öğrencileri sahnede yer alırken, Anadolu Kafkas Dans Akademisi öğrencileri sergiledikleri koreografilerle konsere görsel bir zenginlik kattı.

Konserin en anlamlı anlarından biri ise çocukların sahneye taşıdığı coşku oldu. Konya Maarif Orkestrası Şefi Eda Şentürk yönetimindeki çocuk korosu ile Meram İbrahim Hakkı Konyalı Ortaokulu öğrencileri, seslendirdikleri türkülerde Ceylan Balcı'ya eşlik ederek salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Konser sonunda konuşan Ceylan Balcı, "Bu toprakların türkülerini ve ozanlarını yalnızca seslendirmek değil, onları çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreğinde yeniden yeşertmek en büyük sorumluluğumuz. Konya'nın manevi ikliminde bu eserleri paylaşmak benim için tarifsiz bir onurdu." ifadelerini kullandı.

"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda" projesiyle Anadolu'nun sözlü kültür mirasını yeni nesillere ulaştırmayı hedefleyen Ceylan Balcı'nın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.

Konseri, çok sayıda sanatseverin yanı sıra Konya İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yılmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan ile Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan da dinledi.

Kaynak: AA / Melike Keskin
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