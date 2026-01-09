Soğuk havaya aldırmadan denize girip, yüzdü
Türkiye'nin birçok yerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, dün Bartın'da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar yükseldi. İlçede yaşayan Ceyhun Kuşçu, liman bölgesinde denize girip yüzdü. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede, Kuşçu bir süre yüzdükten sonra denizden çıktı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel