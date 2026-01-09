Haberler

Soğuk havaya aldırmadan denize girip, yüzdü

Güncelleme:
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaşayan Ceyhun Kuşçu, havanın soğuk olmasına rağmen denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece olduğu ilçede, Kuşçu'nun yüzme anları cep telefonuyla kaydedildi.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeyen Ceyhun Kuşçu, denize girdi.

Türkiye'nin birçok yerinde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, dün Bartın'da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar yükseldi. İlçede yaşayan Ceyhun Kuşçu, liman bölgesinde denize girip yüzdü. Deniz suyu sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü ilçede, Kuşçu bir süre yüzdükten sonra denizden çıktı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

