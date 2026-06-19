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Su seviyesi yükselince nehirde kayboldu, arama çalışması başlatıldı

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Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan Murat Bağdınlı, 4 saat süren arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulundu. Cenaze, sarp ve kayalık araziden halat yardımıyla çıkarıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan Murat Bağdınlı'nın, 4 saat süren arama çalışmasının ardından cansız bedeni bulundu. Bağdınlı'nın cenazesi, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle sedyeye bağlanan halat yardımıyla güçlükle çıkarılabildi.

Acı haberi alan olay yerindeki yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bağdınlı'nın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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