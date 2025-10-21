Haberler

Ceyhan'da Yangın Sonrası Arazöz Devrildi, İki İtfaiyeci Yaralandı

Ceyhan'da Yangın Sonrası Arazöz Devrildi, İki İtfaiyeci Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangını söndürmekte olan itfaiye ekiplerinin dönüş yolunda kullandığı arazöz devrildi. Kazada iki itfaiye personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yangından dönerken devrilen arazözdeki 2 itfaiye personeli yaralandı.

Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Ekipler yangını söndürdükten sonra merkeze dönmek için yola çıktı. 01 BT 461 plakalı arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOPĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.