Ceyhan'da Yangın Sonrası Arazöz Devrildi, İki İtfaiyeci Yaralandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde yangından dönerken devrilen arazözdeki 2 itfaiye personeli yaralandı.

Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Ekipler yangını söndürdükten sonra merkeze dönmek için yola çıktı. 01 BT 461 plakalı arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

