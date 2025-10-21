Ceyhan'da Yangın Sonrası Arazöz Devrildi, İki İtfaiyeci Yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan yangını söndürmekte olan itfaiye ekiplerinin dönüş yolunda kullandığı arazöz devrildi. Kazada iki itfaiye personeli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ceyhan ilçesi Kurtpınar Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ekipleri, 2 arazöz ve 1 su tankı sevk edildi. Ekipler yangını söndürdükten sonra merkeze dönmek için yola çıktı. 01 BT 461 plakalı arazöz, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
