Haberler

Adana'da bir evin deposunda çıkan yangından 40 güvercin öldü

Adana'da bir evin deposunda çıkan yangından 40 güvercin öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangında, depo içindeki malzemeler ve bir motosiklet yanarken yaklaşık 40 güvercin hayatını kaybetti. Olay, mangal ateşinin kontrolsüz kalması nedeniyle meydana geldi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangında, depo içindeki malzemeler ve bir motosiklet yanarken yaklaşık 40 güvercin öldü.

Olay, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin K.'ya ait evin bahçesinde bulunan malzeme deposu yanında iftar saatinde mangal yapan aile, yemek sonrası söndüğünü düşündükleri mangal ateşini deponun yanına bırakarak misafirliğe gitti. Rüzgarın etkisiyle mangaldaki ateşten savrulan kıvılcımlar kuru yapraklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler depo bölümünü sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken depo içindeki çeşitli malzemeler ile bir motosiklet kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, depoda bulunan güvercinlerin yer aldığı dolapların yanması sonucu yaklaşık 40 güvercin öldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

ABD kayıpları önleyemiyor! İran'da zayiat bir kez daha arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın

Megakentte gece yarısı korkutan yangın
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın

Megakentte gece yarısı korkutan yangın
Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli

Böylesine öz eleştiriyi kimse kolayca yapmaz: Bize gol atmak için...