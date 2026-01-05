Haberler

Adana'da tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurulan bir tırda 5 kilo 146 gram metamfetamin bulundu. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Durdurulan bir tırda narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada valiz içerisindeki 12 pakette 5 kilo 146 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

