Ceyhan'da Tır Otobüse Çarptı: 15 Yaralı

Ceyhan'da Tır Otobüse Çarptı: 15 Yaralı
Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, arızalanarak park eden tur otobüsüne tırın çarpması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli gişeleri yakınlarında O.T. yönetimindeki 33 AKK 322 plakalı tur otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak yolun sağına park etti.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır, otobüse arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü ile otobüsteki 14 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan tır sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
