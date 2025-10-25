Haberler

Ceyhan'da Sulama Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da Sulama Kanalına Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Süleyman Çınar Bozkurt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen Süleyman Çınar Bozkurt (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi. Mercimek Mezarlığı arkasındaki sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının durumu ailesine bildirmesi üzerine babası Zeki Bozkurt kanala girerek oğlunu baygın halde sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Çınar Bozkurt, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
