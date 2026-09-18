Ceyhan'da polisin denetim ve operasyonlarında 179 zanlıdan 84'ü tutuklandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 179 zanlıdan 84'ü tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ağustos-18 Eylül'de ilçe genelinde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonda 1540 kilo kıyılmış tütün, 290 paket kaçak sigara, 120 litre etil alkol, 13 tabanca, 9 şarjör, 475 fişek, 6 av tüfeği, 87 av fişeği, 57 uzun namlulu silah fişeği, 65 bıçak ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 317 bin lira ile 2 araca el konuldu.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 19'u motosiklet olmak üzere 49 araç trafikten menedildi.

Ekipler, 2 bin 159 sürücüye 19 milyon 322 bin 16 lira ceza uyguladı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 179 şüpheliden 84'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA